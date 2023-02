Qu'avez vous pensez du trailer ? Nul doute que Nintendo en garde encore sous le coude mais je dois dire que j'ai été assez déçu de la présentation... J'avais l'impression de revoir le même jeu sous la forme d'un gros DLC (bon je caricature un peu) mais en l'état, ce Zelda me donne pas super envie.Les nouveautés présentes dans le trailer on l'air cependant assez fun, et nul doute que ce sera sûrement un très bon jeu, mais j'ai pas eu l'effet "Wouah" quoi.Puis franchement, ça a l'air de sentir pas mal le recyclage, menfin on verra bien. J'espérais ne pas revoir les mêmes mobs quand même.Wait and see comme on dit mais assez déçu pour le coup.