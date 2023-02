Et oui déjà, ce qui fait long et court à la fois pour ce qui est très certainement le jeu le plus attendu de l'année.Et pourtant on en sait encore très peu sur ce titre hormis qu'il est présenté comme une suite directe de Breath of The Wild.Mais avec un probable futur Nintendo Direct qui arrive, j'espère pour ma part un véritable gros trailer de présentation voir du gameplay. (Ou pourquoi pas dans un Direct qui lui est dédié ?)Quel est votre niveau de hype envers cette opus et vos attentes ?Pour ma part BOTW fait parti de mon top 5 de mes jeux préférés ever, et le meilleur jeu de ces dernières années avec The Witcher 3, c'est donc tout naturellement que j'attend cette suite comme le messie ^^Tout en souhaitant un plus grand nombre de vrais donjons, et également un jeu mettant un peu + l'accent sur le scénario que son prédécesseur.