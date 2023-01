Un leak d'un mode multijoueur pour Horizon datant de 2020 est apparu sur Reddit. Voici des images pour aller voir la video clické sur le lien :Après il y a de grandes chances que le jeu Multi d'Horizon n'ait rien à voir avec ce qui a leaké car déjà la vidéo va bientôt avoir 3 ans et Guerrilla a dit vouloir un style visuel unique pour le jeu et que de ce que l'on voit sur cet enregistrement ça ressemble plus à un rip off de Fortnite qu'autre chose et qui personnellement ne donne pas très envie donc ça ne serait pas surprenant que ça soit juste des tests.Pour rappel Horizon ressemblait à ça au début du projet :Sachant ce qu'a dit Guerrilla et que le studio recherche un Principal Writer, Narrative Designer, Lead World Designer, Lead Quest Designer, Lead Combat Designer, Lead Systems Designer et un Principal World Concept Artist pour le projet. Le jeu ne sortira probablement pas avant plusieurs années car il semble n'être qu'au début de son développement donc ce leak étant aussi vieux ne pourrait pas avoir un grand intérêt tant le résultat final ou même la structure du jeu ne pourrait rien avoir.Par contre dans un style cartoony cela pourrait-être intéressant de se rapprocher dans le style visuel des concept arts que Lois van Baarle avait fait pour le jeu :