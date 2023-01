-Le chargement est instantané, 4 secondes pour démarrer une nouvelle partie, 0,50 seconde pour charger les sauvegardes.-L'animation en jeu est très fluide, tout comme le reste des animations.-Les cheveux sont des cartes contrôlées par des courbes.-La végétation se plie à Frey quand elle se déplace à travers.-Les particules sont accélérées par le GPU et renforcent l'impact de l'animation.-Les nuages volumétrique et le brouillard sont de hautes qualités.-Les modèles de personnages sont de très hautes qualités.-L'éclairage est un pas en arrière par rapport à FF15.-Le jeu utilise un système de prob-based Global Illumination mais ce n'est pas le problème.-L'éclairage indirect est pauvre et luisant.-Les zones directement éclairées sont trop floues.-AO est pauvre malgré tout le parrainage AMD.-FF15 a un meilleur AO, avec son VXAO.-L'AO n'est pas baked.-Il y a très peu de lumières qui projettent des ombres.-Les zones qui devraient être ombragées brillent comme si elles étaient éclairées d'une manière ou d'une autre.-Le jeu n'a pas de cycle jour/nuit en temps réel, ce qui permet de le comparer à Assassin's Creed Unity, qui dispose d'un éclairage baked, mais avec un effet bien supérieur.-Les ombres en ray traced sont bonnes, mais les ombres rasterisées distantes n'existent pas.-Les objets distants n'existent pas.-BVH n'est remplie que par des objets très proches, ce qui entraîne une coupure brutale là où la carte d'ombre raster de qualité inférieure apparaît.-L'habillage de l'environnement est mal intégré.-Les bâtiments n'ont pas l'air d'être correctement placés dans l'environnement du point de vue de l'éclairage.-Les cutscenes peuvent avoir des problèmes de texture, des fondus au noir bizarres, et les cutscenes de second plan sont pauvres et maladroites.Maintenant un résumé des différents mode de performances :-Résolution dynamique avec FSR2.-1440p en mode performance.-2160p en mode qualité et RT.-La résolution interne peut être aussi basse de 50%.-Le mode performance a un mauvais IQ (comme Matrix Awakens sur la série S).-Le mode préféré de John est le mode RT en mode 120hz (40fps) qui est le plus stable.-Le mode performance (60hz) peut descendre en dessous de 60fps jusque dans les 40 fps dans certaines régions.-Le mode qualité (60hz) descend en dessous de 30fps dans les mêmes zones qui atteint les 20fps-Le mode RT (60hz) présente moins de baisses dans cette zone.-Le mode performance (120hz) permet au vrr de rattraper ces mauvaises zones.-Le mode qualité (120hz) a des baisses trop faibles pour le vrr.-Le trailer de Project Athia était plus beau que le jeu final.Alors en résumé pour mon ressenti il y a du bon comme le travail sur l'animation ou les particules et du très moins bon surtout au niveau de l'éclairage qui est un pas en arrière par rapport à FF15 qui lui avait un cycle jour/nuit, du RTGI aurait fait le plus grand bien au jeu mais vu les performances actuel c'est impossible donc à voir ce qu'ils ont fait ou feront sur la version PC.Quand on voit le jeu techniquement si ce n'est les temps de chargement, il ne fait pas très Next-Gen, on par exemple très loin d'un Horizon : Forbidden West pour comparé avec un open-world sur la même console et Horizon est un jeu cross-gen alors que Forspoken non même si on pourrait croire que c'est l'inverse.