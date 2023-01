Gamerant

Cette news viendrait de l'insider lolilolailo en lien avec le siteet qui aurait déjà leak l'arrivée des 3 derniers Persona sur le Gamepass pour début 2023. Rumeur qui n'a pas été relayée ici sur gamekyo la semaine dernière donc je me permet d'en parler. Atlus serait donc en train de développer en interne un Remake de Persona 3 avec des visuels et une ergonomie dans les déplacements, combats, relations et environnements qui seraient digne du dernier épisode en date, Persona 5 Royal.On imagine donc un retravaille également des Sprites 2D, le style de Soejima s'étant bien peaufiné depuis la sortie originale de Persona 3... mais peut-être également sur les musiques de Shoji Meguro. Le studio possède déjà les modèles 3D en Haute Définition de Persona 3 Dancing Moon Night et partirait surement sur cette base là.