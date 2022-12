Aussi improbable que Negan avec une playBon c'est la cadeau que j'ai fait à ma fille (mais aussi a moi on va pas se mentir )Bon deux trois questions :-Ca vaut le coup de s'abonner ? J'y connais rien on peut télécharger des vieux jeux ?-stockage 50 giga j'ai vu flou indispensable d'acheter un truc en plus?-pas acheter de Nintendo depuis la GameCube avec rogue squadron autant dire que j'ai du retard c'est quoi les jeux a faire absolument ?Je veux me faire xenoblade 3 faut faire les autres avant ou je peux commencer par celui là?J'ai commencé pokémon violet la honnêtement ça va je m'attendais a un scandale ça passe sur mon 4k 65 pouces donc j'imagine que sur portable c'est clean.(après je joue beaucoup a des jeux PS3 en ce moment ça doit jouer lol) le jeu a l'air bien en vrai j'ai pas fait de pokémon depuis l'épisode jaune.Ca fait bizzare de voir des couleurs pour un joueur dark soulsL'écran est propre en tout cas la "next gen" me déçoit de jour en jour que je pense vraiment m'y mettre sérieusement ça va faire du bien