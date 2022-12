Forspoken présente 3 modes graphiques dans cette démo : Qualité, Ray-Tracing et Performance.

- La démo est un extrait de la version finale du jeu. Je ne m'attends pas à des changements visuels ou de performance majeurs lors de sa sortie en janvier.

- Le mode Qualité offre de meilleures textures, une meilleure distance de dessin et une résolution plus élevée (1728p en moyenne).

- Le mode Ray-Tracing diminue la résolution (1512p en moyenne), la qualité des textures et la distance de dessin pour présenter de meilleures ombres sur certains éléments, mais pas sur les réflexions ou l'illumination globale.

- Le Ray-Tracing des ombres ne s'applique pas à tous les éléments. La végétation ne bénéficie pas de cette technique et représente une grande partie de l'environnement. Je ne recommande absolument pas ce mode d'affichage.

- Le mode Performance présente le même écrêtage de texture et de distance de dessin que le mode Ray-Tracing, ainsi que la limitation de sa résolution à 1440p dynamique avec reconstruction temporelle. Malgré les sacrifices visuels, il ne maintient pas un taux de 60fps stable.

- Forspoken prend en charge la fréquence de 120 Hz, mais ce mode limite la résolution maximale à 1440p dans tous les modes d'affichage. Les modes Ray-Tracing et Qualité atteignent 40fps à 120hz, tandis que le mode Performance reste à 60fps.

- Par rapport au Reveal Trailer de 2020, on peut constater que le jeu a subi une grosse dégradation depuis lors au niveau de l'éclairage, des textures, de la géométrie, de la densité des détails.....

- Je considère que le Luminous Engine n'est pas à la hauteur dans Forspoken et le résultat final est loin de ce qui avait été promis initialement au niveau visuel. C'est une preuve supplémentaire de la raison pour laquelle Square Enix a migré sa franchise Final Fantasy vers Unreal Engine.



Pour rappel le premier trailer: