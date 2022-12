Je me demande si j’ai bien fait de me replonger dans mes souvenirs de la série avant d’attaquer le 3ème volet : avec sa réalisation terne, ses graphismes inégaux, ses nouveaux ennemis très laids, ses environnements plus vastes mais plus vides, Bayonetta 3 n’a ni le charme du premier volet culte, ni la réalisation toujours éclatante du second.

Pourtant, le jeu essaye bien de renouveler la série : en contrôlant elle même les invocations de démons, la sorcière est toujours mieux armée contre les monstruosités gigantesques qui se dressent devant elle, mais cela se fait au détriment de la subtilité du gameplay.

En rentrant à son tour dans le multiverse, l’histoire ne manque également pas de surprises, et si certaines font sourire (comme les autres Bayonetta), d’autres vont rapidement irriter, tout particulièrement la nouvelle, Viola : avec son gameplay à la fois simpliste et laborieux, elle intervient trop souvent pour son bien.

Reste Bayonetta et sa constante désinvolture : la sorcière est égale à elle même, mais se retrouve embarquée dans une aventure qui, malgré quelques bons moments, aboutit à une entreprise de démolition mal orchestrée par Platinum Games.

