Après plus de 100H de jeu dessus (et oui déjà), je parle évidemment de Pokémon Écarlate et Violet sur Nintendo Switch, dont la sortie est vraiment récente (moins de 2 semaines). Titres imparfaits mais qui disposent de beaux atouts que je fais évoquer assez simplement.Points positifs:- La taille de Paldea.- Certains Pokémon de la 9G.- L'histoire, mieux maitrisé que E/B. (et dans le sens que l'on souhaite!)- Les musiques et l'ambiance.- La Coop.- La Shasse aux chromatiques.- Les sandwichs (étonnamment)Voilà en positif, globalement très surpris de la taille de Paldea, c'est grand et la MAP est bien foutue que ce soit verticalement ou horizontalement, quand aux Pokémon 9G, certains ont la classe ou alors sont super kawaiiiiii! L'histoire bien que basique (ça reste du Pokémon), dans la finalité il y a certains sujets assez mature traités assez superficiellement mais pour du Pokémon c'est bien, les musiques (bon aucune ne rivalise avec le thème des champions d’arènes d'E/B sauf peut-être une que l'on entend vers la fin mais je ne sais plus quand) dans l'open-world c'est super agréable en tout cas et ça donne une bonne impression. La coop cool aussi mais il y a un "mais" (qui arrive en points négatifs). Bon la shasse aux chromatiques un vrai délice sur ce jeu (comme vous pouvez le voir j'en ai déjà plus de 40!) le système est très bien foutu quand on a le charme et là je vais parler de la grosse surprise qui relie avec la shasse: Les sandwichs! Une idée qui à la base me semblait merdique mais au final ça permet de cibler une certaines catégorie de Pokémon selon les besoins et c'est vraiment très cool pour la shasse notamment!Points négatifs:- Le manque de contenu sur la MAP (aucune quête comme dans Arceus, vraiment ?)- Certains Pokémon de la 9G (on a quelques merdes quand même... Les Pokémon "remplissage" aussi...- Techniquement c'est merdique, je parle pas graphismes (là ça me choque pas spécialement) mais les FPS... Une honte/horreur qui porte préjudice à pas mal de truc notamment...- Le online, que ce soit en RAID ou COOP, la stabilité du jeu nique tout et c'est plus vraiment fun, vraiment dommage car avec des FPS solides les jeux auraient déjà été beaucoup mieux car le resrte ça va.- Les 4 semi-légendaires qui semble inspirés d'Asie alors que Paldea est basé sur l'Espagne ? Logique ?Donc mon avis final: Un excellent Pokémon, un très bon jeu, une licence qui est enfin dans la lignée de ce que tout le monde voulait: un Open-World vivant, rempli de Pokémon! Certainement le meilleur Pokémon sur Nintendo Switch pour sa partie "offline", la partie "online" subit malheureusement les impacts de la maitrise technique absente avec des chutes de FPS qui plombe clairement le tout (malheureusement ça impacte aussi le "offline" couramment) mais dans l'ensemble les titres sont top pour les fans! Dans l'espérance d'un patch prochain et dans l'attente des futurs DLC, je retourne à ma shasse!PS: Mine de rien avec ces conneries, j'ai pas retouché God of War: Ragnarök depuis 1 semaine, le vrai GOTY bien sûr!