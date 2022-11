La Xbox deviendra «insoutenable» si elle reste «irrévélante» sur le marché mobile



Phil Spencer souligne que l'achat d'Activision Blizzard par Microsoft est en grande partie dû à la nécessité d'étendre les licences Xbox au marché de la téléphonie mobile.





Phil Spencer, responsable de Xbox, a récemment déclaré que l'acquisition d'Activision Blizzard était due en grande partie à la promotion du lancement de jeux vidéo Microsoft conçus spécifiquement pour les téléphones mobiles. "L'idée qu'Activision est tout Call of Duty sur console est une construction qui pourrait être créée par notre concurrent sur console. Je n'ai entendu aucune plainte de Nintendo concernant l'accord", a déclaré Spencer lors du podcast Decoder pour clarifier la vraie raison. pour acheter Activision Blizzard





Selon Spencer, toute la croissance de l'activité mondiale du jeu vidéo, qui s'élève à 200 000 millions d'euros, provient essentiellement des titres mobiles, alors que les revenus des consoles et des PC sont restés "relativement stables". Le patron de la Xbox a déclaré que "quiconque prend son téléphone et décide de jouer à un jeu se rendra compte" à quel point la Xbox est "non pertinente" sur mobile, c'est pourquoi ils doivent maximiser ce secteur du marché pour rester compétitifs avec les autres sociétés de jeux. .





"En ce qui concerne l'opportunité Activision, et je ne cesse de le répéter, et c'est vrai, cela commence définitivement par la vision que les gens veulent jouer à des jeux sur tous les appareils dont ils disposent, et de manière amusante, le Le plus petit écran nous jouons à des jeux est en fait le plus grand écran quand on pense à la base installée sur le téléphone », explique Spencer. "Si nous ne gagnons pas en pertinence en tant que marque de jeux - nous ne sommes pas les seuls à le voir - au fil du temps, l'entreprise deviendra insoutenable pour chacun d'entre nous. Si nous ne sommes pas en mesure de trouver des clients sur les téléphones, sur n'importe quel écran auquel quelqu'un veut jouer, il va vraiment cibler une partie si niche du jeu que diriger une entreprise mondiale va être un grand défi."

Xbox va créer une nouvelle boutique mobile





"De plus, si vous regardez les plus grandes sociétés de jeux, comme Tencent, qui est la plus grande société de jeux au monde, une grande partie de leurs revenus provient des téléphones mobiles et ils ont donc apporté au marché le succès qu'ils ont Le travail qu'ils ont fait, en acquérant d'autres studios à un rythme très rapide, fait penser à beaucoup d'entre nous qui ont traditionnellement été segmentés en un seul écran et un seul appareil que si la console ne grandit pas, et que le PC grandira en certaines années et pas d'autres, et que le mobile continue de croître, comment pouvez-vous continuer à diriger l'entreprise et rester compétitif face à d'autres qui acquièrent des talents, créent de nouveaux modèles commerciaux, de nouvelles distributions et de nouvelles franchises ?, explique Spencer, soulignant le travail de des entreprises comme Tencent.





Xbox essaiera d'étendre le Xbox Store au mobile, attirant les joueurs vers une nouvelle plate-forme mobile Xbox.





Le responsable rappelle que Microsoft réfléchit à créer un « magasin de jeux nouvelle génération » pour concurrencer le Play Store et l'App Store à l'aide du rachat d'Activision Blizzard. "En tirant parti des communautés de joueurs existantes d'Activision Blizzard, Xbox cherchera à étendre le Xbox Store au mobile, attirant les joueurs vers une nouvelle plate-forme mobile Xbox. Le passage des consommateurs du Google Play Store et de l'App Store aux appareils mobiles nécessitera cependant un changement majeur changement dans le comportement des consommateurs. Microsoft espère qu'en proposant un contenu familier et populaire, les joueurs seront plus enclins à essayer quelque chose de nouveau », explique-t-il.





https://www.videogameschronicle.com/news/phil-spencer-says-the-xbox-business-will-become-untenable-if-it-remains-irrelevant-on-mobile/#nnn