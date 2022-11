Ne vous y trompez pas, GOW Ragnarök est un excellent jeu en tous points. Il manque peut-être un peu de surprises, mais comme des bonnes vieilles pantoufles, on connaît les sensations et c'est avec plaisir qu'on plonge dedans.

Ragnarök continue d'approfondir les thèmes comme celui du deuil, de la destinée, de la paternité, et on ne peut qu'applaudir la justesse d'écriture de Santa Monica Studio qui fait mouche malgré quelques facilités (voire un peu tire larmes), mais c'est chercher un peu la petite bête.

Quatre ans après le premier volet, la série nous revient avec ce deuxième et dernier épisode de la série, du moins concernant la mythologie nordique. Il est évidemment conseillé d'avoir terminé le précédent avant de se lancer dans sa suite, car le jeu ne prendra pas le temps de tout vous rappeler, hormis dans un résumé bien trop succinct.

Like

Who likes this ?

posted the 11/16/2022 at 08:03 PM by obi69