Dès le premier Bayonetta, un des thèmes de combats que l'on peut entendre durant ses parties est un remix des musiques de Frank Sinatra. "Fly Me to the Moon" dans le premier opus, "Moon River" dans le second et "Moonlight Serenade" pour le dernier, des thèmes qui accompagnent les originaux (Mysterious Destiny, Tomorrow is Mine ou encore Whispers of Destiny).Je n'ai pas encore fini Bayonetta 3, mais pour vous quel est votre remix préféré entre les 3 thèmes ? Je vous ai aussi mis les originaux chantés par Sinatra pour la comparaison.