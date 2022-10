Bonjour,



Je viens juste de finir le jeu en 10h en normal.



Les plus:

-Toujours au top du gameplay

-Une mise en scène de folie

-Plusieurs types de gameplay bien différentes

-Aucun moment de répit

-Certains niveaux intéressants visuellement

-C'est correct graphiquement

-Le multivers du n'importe quoi totalement assumé



Les moins:

-Arbitraire, on peut mourir d'un coup sans rien comprendre

-Certains niveaux plutôt moches avec des textures pas finis

-Les ennemis sont plutôt quelconques avec ce coloris bleu/gris

-Le choix des couleurs est étrange par moments

-Le scénario n'est qu'un prétexte au n'importe quoi et ne développe jamais rien.