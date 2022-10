Depuis un moment les choix de Sony sont complètement wtf entre l'augmentation de la ps5 de 50 euros , le SAV prioritaire , un remake de jeux récent à 80 balle , le prix des jeux et plus récemment la présentation de leur manette "pro" et son prix complétement abusé je me pose des questions sur le futur de PlayStation et de cette gen arrivé trop tôt.Dans moins de 1 mois la ps5 fêtera ces 2 ans et je pense que Sony nous réserve d'autres surprise wtf du même genre entre ce délire de cette nouvelle version de la console avec lecteur amovible et le prix du psvr 2 qui reste encore inconnu le pire est a venir.Après une gen ps4 maitrisé , J'ai cette impression d'un retour en arrière vers l'époque de la ps3 avec ce gus de Jim Ryan. Autant les exclu me bottent vraiment autant là à ce rythme rien n'avancera avec de telles décisions.Le nouveau slogan "For the Payers " résume bien tout ça.