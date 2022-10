Depuis la création de sa chaîne YouTube, Masahiro Sakurai, père de Kirby et créateur de la série Smash Bros, explique le processus créatif des jeux vidéo à travers ses vidéos.Des précisions tirées de mon dossier Smash Bros sur gameforever , jouable jusqu’à 4 joueurs simultanément – et non en tag battle. Au sein d’une petite équipe à laquelle participe Iwata, il conçoit un premier prototype avec des personnages génériques, lequel prendra pour nom Kakuto-Geemu Ryuoh (Dragon King – The Fighting Game). Les informations concernant ce projet ont par ailleurs été révélées lors d’un « Iwata demande » consacré à Super Smash Bros Brawl… autant dire, directement à la source !Cet échange entre Iwata et Sakurai nous apprend que d’ores et déjà, l’idée centrale de ce que sera Smash Bros est posée : les combattants n’ont pas de barre de vie comme il était – et est encore – de coutume dans les jeux de baston, mais des pourcentages de dégâts qui, lorsqu’ils sont élevés, permettent d’éjecter plus facilement un combattant d’une arène ouverte. Le KO n’est donc pas fonction d’une quelconque barre d’énergie.: ce nouveau jeu partirait de zéro avec un nouveau concept, qui plus est sur une Nintendo 64 qui a cumulé les échecs aussi bien critiques que commerciaux en matière de jeux de baston. Or, Sakurai est convaincu qu’un nouveau jeu de combat sortant directement sur consoles doit pouvoir s’appuyer sur des bases connues du public s’il veut un tant soit peu fonctionner.Il décide donc de remplacer les personnages génériques du projet Dragon King par Mario, Donkey Kong, Samus et Fox. Sakurai craignait toutefois un refus de la firme, et plus encore, un rejet de la part des fans.Pourtant, le projet – développé à un stade plus avancé avant d’être présenté en 1998 – recevra l’approbation de Nintendo.Si vous voulez en savoir plus sur la série Smash Bros, je vous invite à lire mon dossier sur gameforever :=> https://www.gameforever.fr/smashbros.php