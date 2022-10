La société répond aux inquiétudes du Royaume-Uni et assure que Sony a décidé de ne pas autoriser le Game Pass sur PlayStation.





L'organisme de régulation qui doit approuver ou rejeter le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft au Royaume-Uni, la Competition and Market Authority, a fait part de ses inquiétudes quant à l'impact de cette opération sur le marché. En réponse à ce rapport, le géant nord-américain a accusé Sony d'avoir prétendument "bloqué" l'arrivée du Xbox Game Pass sur PS4 et PS5.





"Sony a choisi de bloquer le PlayStation Game Pass, il n'est donc pas disponible sur PlayStation", a déclaré un représentant de Redmond dans un communiqué à Tom Warren de The Verge. "Comme tous les jeux disponibles sur Game Pass sont également achetables, les joueurs PlayStation continueront d'avoir la possibilité d'acheter Call of Duty sur PlayStation. Et ce faisant, cela coûterait toujours moins cher que de changer [de machines] en achetant une console Xbox.









Microsoft says Sony has "chosen to block Game

Pass from PlayStation" and that it has "elected to protect its revenues from sales of newly released games, rather than offer gamers the choice of accessing them via its subscription, PlayStation Plus." All a response to UK's CMA pic.twitter.com/ytOIhLRoIr

— Tom Warren (@tomwarren) October 12, 2022





Les jeux Activision Blizzard, pour la première fois dans les services





Xbox a rappelé qu'elle prévoyait d'apporter les titres Activision Blizzard au service une fois l'opération d'achat de la société approuvée. "Cela profitera aux joueurs et augmentera la valeur des abonnements", tout en "élargissant l'accès" aux titres de la société. Microsoft a également souligné que jusqu'à présent, Activision Blizzard n'avait pas autorisé l'inclusion de ses produits dans les services d'abonnement.



Le communiqué attaque à nouveau l'attitude de PlayStation : "Une fois de plus, cette concurrence accrue n'a pas été bien accueillie par le leader du marché, Sony, qui a préféré protéger ses bénéfices avec le lancement de nouveaux jeux avant d'offrir aux joueurs la possibilité d'y accéder via votre abonnement, Playstation Plus.





L'acquisition d'Activision Blizzard est toujours en suspens. S'agissant d'une opération si complexe et d'une telle ampleur, les différentes agences antitrust revoient chaque point de l'accord. Chez Microsoft, ils espèrent qu'ils finiront par donner le feu vert, mais à ce jour, ils n'ont toujours pas l'autorisation de conclure l'accord.