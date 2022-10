Divers

J'ai une petite question qui me taraude depuis un moment et comme j'ai 5mn ! Je voudrais savoir si c'est possible de bloquer ces trucs de merdes de People Also Ask (PAA) qui apparaissent lors de recherches Google. Je veux parler des sections "Autres questions posées" et même la partie "Recherches associées" (encore ça passe niveau spoil, mais ça ne sert à rien).Déjà je ne comprends pas l'utilité, les gens sont devenus tellement assistés qu'on doit leur mettre des fonctionnalités comme ça pour leur éviter de taper quelques lettres de plus ? Après je me doute que c'est des histoires de référencements, donc de clic et de pognon, mais à 90% les sites de fdp référencés qui répondent à ce genre de questions sont des sites "à contenu", bourré d'erreurs, et mal traduits pour les sites fr.Mais bon, au pire je m'en branle que ça soit des sites de merde, ce qui me fait chier, c'est que plusieurs fois j'ai tapé le nom d'un film, séries, animé, et même jeux vidéo, j'ai eu des gros spoilers qui apparaissent dans cette partie "Autres questions posées" (par exp, hier j'ai tapé "Soprano 4:3" pour savoir si c'était normal d'avoir les 1eres saison de la série en 16:9 à la place du 4:3, et lors des résultats, je me suis taper 2 gros spoil dans la section "Autres questions posées", enfin je pense que c'est 2 gros spoil…)Quel que soit le navigateur, sur smartphone et même pc, j'ai été dans les paramètres, j'ai viré les trucs à la con de "Saisie semi-automatique avec les recherches populaires", mais ça ne change rien, j'ai fait le tour je ne trouve pas de solution, peut être avec des extensions de navigateur ?Après oui, j'ai qu'a passer par un autre moteur de recherche que Google, mais il doit bien avoir une solution pour bloque ces trucs de merde ? Ce n'est pas possible que ça fasse chier que moi ce truc.