Alors que les japonais et américains ont accès à Bayonetta 1 sur cartouche aujourd'hui-même (le jeu ayant été inclus avec le portage de Bayonetta 2 en 2017), on apprend qu'en Europe on aura Bayonetta 1 début octobre, sachant que d'ici là on a Bayonetta 3 le 28 octobre (et dans un autre registre mais par les mêmes développeurs NieR: Automata le 9 octobre).Sachez que chez nous Bayonetta 1 sur Switch bah ça sera exclusif My Nintendo Store comme le collector Xenoblade 3 (ce dernier dont on a aucune info, si ce n'est que c'est pour "bientôt", si ce n'est aujourd'hui même vu qu'on est le dernier jour de septembre tout de même...).