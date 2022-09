"Google met fin à Stadia, son service de jeux en nuage. Le service restera en ligne pour les joueurs jusqu'au 18 janvier 2023. Google remboursera tout le matériel Stadia acheté sur le Google Store ainsi que tous les jeux et contenus additionnels achetés sur la boutique Stadia. Google prévoit que ces remboursements seront terminés à la mi-janvier".

posted the 09/29/2022 at 04:19 PM by jenicris