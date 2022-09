Tiré d'une conversation avec le hacker et un expert en cybersecurite.On ré apprends aussi que la pré prod du jeu a bien débuté en 2014Rappel des budgetsGTA 4 100 millionsGTA 5 265 millionsRDr2 944 millionsCe budget serait l'enveloppe totale du développement du début jusqu'à la fin.Je sais pas si c'est vrai mais si ça l'est et quand je vois le travail sur RDR2 de barjot wow ça fait cojiter et ça démontre une fois de plus que rockstar est dans une catégorie a part,hors normes(gta5 serait a l'heure actuelle entre 8 et 9 milliards de recettes... de loin le produit culturel le plus vendu de tous les temps je sais pas si les gens imagine la dinguerie du truc donc tout est possible avec eux )Pour les intéressés je vous laisse avec Rockstar mag la chaîne référence en France qui explique très bien toute l'actualité du studio .