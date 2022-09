GTA 6 subit une fuite présumée : Plus de 90 vidéos et images publiées par un hackerPlus de 90 vidéos, images et captures de code de Grand Theft Auto VI (nom de code « Grand Theft Auto : Amériques ») ont fait surface en ligne. Ils appartiendraient à une version 2019.Presque tout ce que nous savons sur GTA 6 provient de fuites. Rockstar Games a à peine confirmé pour le moment qu'il est en développement, mais n'a donné aucun indice sur son cadre, son intrigue, ses personnages ou sa date de sortie estimée. Les fuites, en revanche, indiquent un jeu possible dans et autour de Vice City, avec une femme latine comme co-star d'une paire de voleurs inspirés par Bonnie et Clyde.Maintenant, une nouvelle fuite, qui correspond à ce qui a été spéculé jusqu'à présent, est apparue sur Internet, révélant quelque chose que nous n'avions pas encore vu : le gameplay de GTA 6. C'est une énorme fuite avec environ 90 vidéos du gameplay du nouveau jeu. de la série Grand Theft Auto. Son auteur prétend être un hacker, le même qui a récemment fait irruption dans les serveurs d'Uber, accédant à toutes les informations de l'entreprise. On parlerait alors de matériel volé à Rockstar Games, bien que la société n'ait pas encore statué et que la véracité de ces vidéos soit remise en question.Gta 6 leaks pic.twitter.com/lAO3NbFHPC— Melzy (@melzyfn) September 18, 2022gta 6 has even crazier NPC conversations pic.twitter.com/VxsCzMEEIk—