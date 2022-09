Aperçu de la prochaine héroïne. Aperçu de la prochaine héroïne.

Le Nintendo Direct a dévoilé de nouvelles informations pour la partie 2 de l'extension payante de Xenoblade Chronicles 3.Teasée lors du Xenoblade 3 Direct, voici un aperçu de la nouvelle héroïne, Ino :Une androïde venant d'Agnus qui est d'après les informations très certainement une lame artificielle comme Tora sait les faire (Poppi et sa version ultime, Poppi Gamma). Son titre est "Noponic Champion" et elle a une classe de protecteur. A la différence des autres héros mais comme Poppi dans Xenoblade 2, Ino a une spécificité "Inoswap" elle fonctionne avec un certain type d'ether "jaune" qui faudra trouver autour d'Aionios permettant ainsi de l'améliorer.Egalement présenté, l'Arène des défis qui comme ses itérations de Xenoblade 2 et Xenoblade DE vous proposera des défis spécifiques avec quelques lots dont les bien évidemment attendus maillots de bain pour les protagonistes :Le "volume 2" avec Ino, l'arène et les maillots de bains sera disponible le 14 octobre prochain. Quant à la 3e partie du DLC (avec de nouveau défis et une nouvelle héroïne) elle est attendu vers avril 2023, la dernière partie contenant la toute nouvelle histoire pour fin 2023.