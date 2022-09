si vous voulez vous taper la video de blabla ptetre je ferai un résuméjvous met le résumé des mauvaises nouvelles trouvé sur resetera-La troisième saison est reportée à mars 2023-La coopération sur écran partagé a été COMPLÈTEMENT annulée.-La campagne coopérative et la relecture sont reportées à novembre-Forge retardée jusqu'en novembre (bon pour lui je crois que c'est du drama et que c'etait bien prévu pour novembre)

posted the 09/01/2022 at 03:19 PM by skuldleif