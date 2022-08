Mangas/Animés

Ah là là... ça fait un bout de temps que je n'ai pas posté sur ce site. Bon tout est dans le titre. J'ai récemment regardé Ranking of Kings ou Ousama Ranking pour d'autres et franchement j'ai bien aimé et notamment grâce au style de dessin qui fait très animé pour jeunots. M'enfin ça change quoi. Mon petit coup de cœur de cette année en sachant que je n'ai pas regardé grand chose cette année. Ce n'est pas extraordinaire de chez extra mais ça fait son petit taffe.

Bref si vous avez des animés dans ce style à me proposer je suis preneur.