Bon souvent j'ai tendance à faire ça plutôt en fin d'année mais bon... Quel jeux attendez vous le plus pour cette fin d'année 2022 et en 2023 ? Quelques règles avant de commencer.LES JEUX :- The Callisto Protocol (1 vote)- Hogwart Legacy (3 votes)- Hollow Knight Silksong (1 vote)- Dead Island 2 (1 vote)- God of War Ragnarok ( 5 votes)- Wo Long Fallen Dynasty ( 1 vote)- Forspoken (1 vote)- Star Ocean 6 (2 votes)- Lies of P (1 vote)- FFXVI (2 votes)- Resident Evil 4 Remake (3 votes)- The Legend of Zelda BOTW "2" (1 vote)- Star Wars Jedi Survivor (1 vote)- Romancing Saga Remake (1 vote)- Eiyuden Chronicle (1 vote)- Stalker 2 (1 vote)- Atomic Heart (1 vote)- Under The Waves (1 vote)- Marvel's Spider Man 2 (2 votes)- Black Myth Wu Kong (1 vote)- Tchia (1 vote)