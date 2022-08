Films & Séries

Presque 30 ans après la sortie du plagia du manga et anime japonais le Roi Leo d'Osamu Tezuka, et donc de la sortie du rip off le Roi Lion, et presque 20 ans après la sortie d'Atlantide l'empire perdu, le rip off de la Nadia le secret de l'eau bleu, Disney récidive en 2022 !Riri Williams, alias Ironheart, est une super-héroïne évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créée par Brian Michael Bendis et Mike Deodato, elle apparait pour la première fois dans Invincible Iron Man. Elle sera incarnée à l'écran dans l'univers cinématographique Marvel par Dominique Thorne, tout d'abord dans le film Black Panther: Wakanda Forever avant une série entièrement consacrée au personnage prévue pour 2023 sur Disney+.Mais Disney a honteusement volé le concept et le nom à un film porno japonaisavec Hibiki Otsuki, et les similitudes sont bien trop proches pour être un simple hasard…Le trailer (interdit aux -18 ans) : http://tinyurl.com/yc2dy2t9