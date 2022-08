Depuis maintenant 10 ans, j'ai une haine incommensurable qui monte vis-à-vis du genre musical que j'appelle le "vomi qui vient d'ailleurs".







Vous prenez "Douyoubélive" de Cher, de la lambada bien bien portugaise, du Crazy Frog et vous vous mettez un doigt bien au fond de la gorge.

A consommer après ou avant ou pendant un Otacos ou un Kebab avec un costume Deux Flics à Miami, chaîne en or et lunettes de soleil Ray Ban mais la gueule d'un mec qui se sape à Décathlon.



Et il met ses lunettes de soleil en intérieur comme la baltringue vomiphile qu'il est.









Petit florilège parce que je me suis mis à Shazamer les débiles qui écoutent ça à fond.



Pitbull (le nom, putain...) Déjà le mec a un nom de clébard principalement associé aux cassos, la vulgarité par excellence. "Pète-boules" donc, le mec sapé comme un trou du cul qui ouvre les bras en croix comme Jésuss, First Influencer : "Regardé comme jé souis (vomi autotuné) comme jé souis sapado comme un connardo". (voici de l'accordéon sur un beat de mauvaise Dance des années 90... autotuné claro)



Ay Ay Ay yé fé un doua dhonneur con el mauvais doua ya ké jé soui con.







JuL ( Youyouyouyouyou gneu gneug guengeugeungeunegu vous m'aimez parce que vous pourriez être moi j'ai aucun talent wesh et je fais des doigts d'honneur avec tous les doigts sauf les bons.



Soyons réalistes, même South Park aurait rien inventé de pire.







Kate Lin (fallait la shazamer, on dirait une pub youtube que t'as envie de skipper le plus vite possible ou un truc qui passe au macdo et qui te fait de dire mais Ola La, elle va pas la fermer cette connasse...)







Soulking Le Bien Nommé parce qu'ils nous saoule pour ceux qui ont pas capté.

"Eskuz moa déxisté, whoa"

Ben non.



"La liberté LA LIBÈTÉ LA LIBÈTÉ LA LIBÈTÉ LA LIBÈTÉ LA LIBÈTÉ LA LIBÈTÉ LA LIBÈTÉ LA LIBÈTÉ LA LIBÈTÉ CRINGE CRINGE CRINGE CRINGE CRISS CRISSS SA NOUFÉ PAPEUUU(vomi)R"



Ça fait peur à personne Ducon change de disque)







Nasser / Saint Levant : de la merde. Je sais pas quoi dire d'autre. D'ailleurs je mets même pas la vidéo tellement ça pue du cul c'est pas drôle.



Drake. Oui, Drake. Franchement, Drake. Il a un style et vraiment il tire son épingle du jeu, mais c'est de sa faute si tout les autres veulent chanter comme des Cherbots.

Fun Fact : Drake est le premier robot à devenir Disque de platine au Bangladesh.



Maghreb Gang. Bon là vu le nom ça commence à se voir, les mecs. : De la reprise de Khaled ou Rachid Taha, je sais pas, c'est familier. Ca pouvait être sympa, la pop/raï. Mais alors du massacre autotuné, non. Et oui pour ceux qui auraient pas capté c'est vraiment une tendance qu'affectionnent les Arabes.







Mais les Latinos aussi nous pètent les couilles (comme Pète-Boules et Rénifère Lopèsse Otacotaco)







Exemple : Maluma et ses copines, Maluma qui lui aussi vomit tout le temps (enfin, quand il n'est pas occupé à sucer la bite à Ricky Martin).







Et si les vidéos n'apparaissent pas, c'es que le site suce toujours autant.