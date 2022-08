Les OST des jeux de fights des années 90 et début 2000 étaient trèèèèèès qualitatives, laquelle est votre coup de coeur ?Il y a quelques années je vous aurais assurément répondu Street Fighter II vu que c'est le jeu de combat que j'ai le plus poncé durant ma jeunesseMais l'OST de Marvel vs Capcom 2 prend de l'ampleur d'année en année ! Avec son ambiance Jazzy !Certains King of Fighter fin années 90 ont des musiques biens énervées aussi ! Ou encore les Capcom vs snk