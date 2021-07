C'était au milieu des années 90 et je venais de passer mon bac (et merde je suis officiellement vieux) et de l'avoir, et on devait partir en vacances mes cousins et moi, un de mes amis d'enfance et voisin devait partir aussi, mais il pouvait pas emmener sa play, il m'a donc demandé si ça m'intéressait de la prendre, j'ai directement dit oui, et il avait street fighter alpha 2 gold dessus, jeu que j'aimais beaucoup et sur lequel j'ai beaucoup passé de temps (plus que sur les deux autres opus) et si il y a un truc sur lequel le jeu est inattaquable c'est sur celui des musiques (qui réprésentent la meilleure version pour certains personnages tout streets confondus), qui sont super bien instrumentalisées et sont une belle évolution par rapport aux zik classiques de street fighter II (en dehors des zik de la version 3DO) voici donc ma petite sélection :J'adore beaucoup le thème de sakura qui est le personnage star introduit avec alpha 2 et respire la modernité et c'est devenu un personnage ultra populaire depuis, y'a qu'à voir comment les gens ont exulté lors de son trailer reveal pour SF V en entendant les premières notes de son thème