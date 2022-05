1993, on était encore à fond dans l'adolescence, et nos loisirs se résumaient surtout, à voir les potes, faire du foot ou du basket et beaucoup jouer aux jeux video, et parfois aller dans des soirées ou boum, c'était pendant l'une de ces soirées, que le jeu super double dragon tournait sur la super nintendo de l'hôte de la maison, personne ne calculait ce jeu, faut dire qu'on était tous autour des rares filles de la soirée à essayer de causer avec, finalement un de mes potes dit "putain je savais meme pas que double dragon existait encore, tu viens tester avec moi?" je l'ai tranquillement suivi vu que de toute façon c'était mort avec les filles, qui prévoyaient d'aller en boite après. Vu que c'était la version pal, le jeu était d'une lenteur et mou, mais le gameplay était intéressant avec la possibilité de bloquer et de contre attaquer, mais ce que j'ai surtout retenu du jeu, ce sont ses superbes musiques mettant bien en valeur les capacités sonores de la super nintendo.Et voici celles que j'ai bien aiméesLa mythique chanson d'intro de la franchiseLa chanson classique du premier stage de double dragon 1Et voici la meilleure chanson du jeu selon moiet en bonus un remix de la fameuse chanson façon megadrive (j'adore cette version)