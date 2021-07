Etant plus jeune la saga des King of fighters m'a toujours fait envie, mais était complètement inaccessible (pas d'arcade là où j'ai grandi, et la neo geo était la neogeo quoi) puis arriva la saturn, qu'un ami a reçu pour son anniv, avec kof 96 et 97 et avec une cartouche de ram pour pouvoir faire tourner les jeux, sans oublier un adaptateur, car version jap oblige.Je me souviens encore de la manip chelou où il fallait être rapide, genre mettre l'adapteur, démarrer le jeu, et avant que le cd se mette à tourner, remplacer la cartouche d'adapteur par celle de la ram (putain on souffrait plus jeune) on en a passé des heures sur les deux jeux, et les musiques étaient superbes (celles du 96 encore plus que celle du 97 sur cd) et pour kof 98 ce fut l'année qui a suivi avec quelqu'un, qui a enfin pu avoir la neogeo cd, avec ses temps de chargement atroces, mais on s'en foutait vraiment, les ost de kof valent vraiment le détour en version arranged (conçues pour le support cd) et il y a en tellement un paquet que je me contenterais de faire un long coup de coeur sur mes préférées...