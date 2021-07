C'était lors d'un weekend chez un ami que j'avais découvert ce jeu de combat sur dragonball Z, il était assez différent des jeux autres jeux auxquels on était habitués parce qu'on pouvait voler, et que l'écran se splittait quand on s'éloignait de l'adversaire, c'était particulier et on a fini par s'y habituer et essayer les kamehameha et autres manips qui permettaient aussi les parades, le jeu était fun et l'est devenu encore plus quand un autre ami a fait la manip pour débloquer les personnages en super sayajin, on s'y croyait à fond comme dans l'anime (club dorothée oblige), et les musiques collaient vraiment bien à l'action, c'est surement mon ost favori tout jeu dbz confondu, et voici ma petite sélection :Il est à noter qu'il existe des versions "arranged" très bien faites de ces musiques, mais ce sera pour une autre fois, enjoy !!!