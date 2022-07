Jeux Vidéo

By Mollie TaylorLa dernière mise à jour des Sims 4 a causé quelques problèmes.Les Sims 4 ont introduit un patch gratuit avant l'extension Années Lycée, rajoutant enfin les envies et peurs, les murs arrondis, et une sélection plus large d'orientations sexuelles. Ce sont les ajouts prévus, évidement. Mais certains effets secondaires plutôt malheureux de ce patch semblent être que vos sims vieillissent rapidement mais aussi… de vouloir sortir avec leurs proches.Oui, malheureusement, il semble que les désirs romantiques aient oublié d'exclure les sims qui partagent des liens familiaux. Le problème a été posté sur Reddit, montrant une gentille grand-mère qui veut demander à son fils d'être son petit ami. Remarquez, elle a l'air plutôt horrifiée par cette perspective, mais ce n'est pas la question. Il semble que les relations familiales ne soient pas prises en compte pour une raison quelconque, le désir étant déclenché "d'être ami" avec son fils.Le problème a également été partagé sur le forum de rapport de bugs, les joueurs étant naturellement un peu mal à l'aise avec la situation. Un rapport disait: "Dans la récente mise à jour, j'ai fait une nouvelle sauvegarde, plus pour avoir une nouvelle famille et un nouveau départ sur mes jeux de sims. Cependant, cela a malheureusement déclenché l’envie 'Demandez à d'être petit ami.' Ce serait très bien si elle n'y pensait pas à son père."Source : https://www.pcgamer.com/sims-4-family-dating-bug/