Tout est dans le titre.Pour ma part a la base c'était Gotham Knights mais les dernières vidéos m'ont assez refroidis.. en plus il ne sortira finalement que sur next gen et n'ayant qu'une PS4 je ne me vois pas forcément prendre une PS5 pour ce jeu sachant qu'en + elle est difficile a avoir.Du coup c'est Hogwarts Legacy (si il sort bien cette année, je crains un report)Des années que j'attend de rejouer a un jeu ambitieux dans l'univers Harry Potter, depuis l'ère Gamecube/PS2/XboxA voir après si d'autres jeux pas encore annoncé sortiront d'ici là (dont l'éventuel Metroid Prime Remaster !)