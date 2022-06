Salut !Il est temps de parler des musiques d'un opus bien décrié, à tord ou à raison, mais ou est points positifs sont assez clairs pour tous : une DA à tomber, des graphismes au top, et une OST absolument divine.Vraiment le dernier point ? Et bien pas pour moi, je dois le reconnaitre. Alors aujourd'hui, voici mes musiques favorites du jeu, ou, du moins, les moins pires du jeu xD.Alors, FFXIII, ça vous évoque quoi son OST ?Est-ce que, comme la plupart, vous avez été enchanté par l'OST d'Hamauzu, ou comme moi, vous ne l'avez pas supporté ?Vos pistes favorites ?L’une des meilleures OST de Final Fantasy pour vous ?

