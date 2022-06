Salut !Je vois beaucoup passé la théorie comme quoi FFVII Rebirth sera un total nouveau jeu, qu'il ne reprendra pas la trame principale du jeu d'origine et qu'il va prendre son propre chemin.Je lis aussi pleins de différentes théories (parfois farfelues évidemment xD), et certains commentaires sur la dernière vidéo m'ont interpellé, notamment sur le fait que certains dialogues venaient de la version original...J'ai du voulu vérifier par moi-même puisque je fais en plus partie de ceux qui ne sont pas d'accord sur le fait que ce sera un nouveau jeu (sous entendu : ne suivra pas la trame principale du jeu d'origine.).Et effectivement, y'a des choses intéressantes quand on regarde vers le passé.Vous pensez que le jeu sera vraiment nouveau ?Et ne suivra plus du tout la trame de l'original ?Les phrases du trailer sont sujet à interprétation j'en suis conscient, mais pensez-vous que la tromperie du trailer irait jusque là ?Finalement, Rebirth, vraiment une renaissance d'FFVII ou juste un sous titre pour le background du jeu ?