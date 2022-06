Salut !Aalalalalalalala, ça y est, il est annoncé, il est beau, il est tout frais, la suite du remake est donc officiellement nommé Rebirth, et c'est reparti pour analyser, théoriser dans la joie et la bonne humeurMais également revenir sur Ever Crisis et Crisis Core - Final Fantasy VII - Reunion qui ont des choses intéressantes !Alors, selon vous, comment vous la sentez cette suite ?Zack vivant, toujours un problème ?Jusqu'où ira cet épisode ?Vos théories sur les jeux ?Faites vous plaisir, même si c'est gros, dites vous que ça peut passer vu ce qu'ils semblent faire avec FFVII !Let's gooooooo !