Chris Esaki (Creative Director) de Forza Motorsport:- tout nouveau mode carrière- multijoueur avec une structure de week-end de course : essais, qualifications, course, stratégie de course, programme, etc.- raytracing disponible en temps réel pendant le jeu- heure du jour et météo disponibles sur chaque circuit- La Xbox Series X|S permet de vivre la meilleure expérience de conduite Forza à ce jour, une "simulation profonde de la physique de conduite", une interface complètement remaniée mais toujours aussi "Forza".- une heure du jour entièrement dynamique affectant le gameplay, une position du soleil précise sur des circuits réels- des rayures et des salissures beaucoup plus détaillées.L'expérience Forza la plus dynamique à ce jour : la météo, l'heure du jour, la température de la piste, la composition des pneus, le carburant, la construction de la gomme sur la piste, la stratégie de ravitaillement, etc.- Les nouvelles pistes créées par le studio ont pour priorité la qualité du jeu, puis l'aspect visuel.- Les voitures confirmées jusqu'à présent laissent entrevoir l'objectif du jeu : se concentrer sur le sport automobile.- Beaucoup de voitures "nouvelles pour Forza", qui seront plus détaillées au fil du temps.- La plupart des systèmes du jeu ont été conçus de A à Z. De plus amples détails seront fournis dans le prochain Forza Monthly.