Petite précision : Mais ces personnages ne seront pas contrôlables par le joueur directement ( tout comme le couple nopon de cet opus)

Monolith a partagé ce matin deux ost de Xenoblade 3( Le battle theme de la région de Keves et le nouveau counter attack / engage the ennemy qui se nommera weight of life)J'en profite pour vous partager aussi quelques nouveaux personnages qui rejoindront le Crew de Noah.Un nouveau personnage au rôle d'attaquant qui utilise un arc. Elle rejoindra la team du joueur au cours de l'histoire. Elle semble appartenir à la nation d'Agnus.Personnage spécialisé dans le soutiens, il a un rôle de soigneur. Descendant du peuple de Mekonis, Rudy est un mécanicien appartenant a la nation de Keves. Il est particulièrement doué et passionné pour le développement et la réparation des armes. Bref le Mécano de la Bande quoi. ( j'aime beaucoup son design)Il s'agit d'un soldat de l'armée de Keves au rôle de Défenseur. Il connait Noah depuis l'enfance. Il se bat pour protéger la vie des gens de la colonie.