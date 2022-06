Ils l'ont fait ! l'argent les rendant complètement fou après un remake de Broly , le massacre de Bardock , c'est au tour de Gohan avec une nouvelle forme lui et Piccolo mais aussi un nouveau Cell qui apparait !On peut le dire Gohan blanco est une réalité ou plutôt le nouveau nom qu'ils ont donné Final Gohan ! Et bordel c'est ignoble !UP petit résumé : Pan apprend a voler , le nom du cyborg C 21 s'appelle Vomi elle est la femme du dr Gero et la mère de c16.Cell max est le boss du film une variante de Cell dans une forme géante.La nouvelle forme de Piccolo ce nomme " Orange Piccolo " , il devient plus fort grandi un peu avec un logo qui sort de son dos.La nouvelle forme de Gohan ce nomme " final gohan des cheveux blanc et des yeux rouge.