Après les succès tonitruants de la NES, de la SNES et la Gameboy et malgré la Megadrive de Sega qui aurait du servir d'avertissement, Nintendo avait pris trop la confiance et sa trahison envers Sony a crée son plus grand ennemi la Playstation !Mais Nintendo a tenter de garder sa place de Leader du marché des consoles avec une console cultes et des jeux qui le sont autant même si pas toujours pour les bonnes raisons. (coucou Superman 64)La Nintendo 64 !