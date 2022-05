AMD a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de dollars pour le trimestre en cours, dépassant ainsi les attentes des analystes qui tablaient sur 6,38 milliards de dollars.



Les résultats d'AMD publiés mardi suggèrent que le fabricant de puces poursuit sa croissance féroce, avec une croissance des ventes de 71 % au premier trimestre et une croissance à deux chiffres de chacun de ses secteurs d'activité au cours du trimestre.



L'un des points forts d'AMD est son activité de puces pour serveurs haut de gamme, qui est principalement en concurrence avec Intel. Certains points de données montrent qu'AMD a pris des parts de marché à son rival alors qu'il tente de récupérer ses prouesses de fabrication.



Certains analystes suggèrent que les ventes de PC pourraient diminuer cette année après deux années où les expéditions ont explosé, les gens ayant besoin d'ordinateurs portables pour travailler à domicile ou aller à l'école à distance. Certains investisseurs pensent que le boom des PC est terminé, mais AMD, qui fournit le processeur au cœur de nombreux ordinateurs portables et de bureau, ne ressent pas ce déclin.

Les ventes de serveurs cloud sont comptabilisées dans le segment Embedded, Enterprise, and Semi-custom d'AMD, qui a augmenté de 88 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars. AMD a déclaré que cette hausse était due à l'augmentation des ventes de processeurs pour serveurs ainsi qu'aux ventes de produits semi-personnalisés, qui sont les puces qui se trouvent au cœur des consoles de jeux comme la PlayStation 5.



Su a déclaré que l'activité semi-personnalisée d'AMD a connu une croissance à "deux chiffres" d'une année sur l'autre en raison de la demande des consommateurs pour la Playstation 5, les Xbox Series et le Steam Deck de Valve.



"Les ventes de cette génération de consoles de jeu continuent de dépasser toutes les générations précédentes, et nous prévoyons que 2022 sera une année record pour notre activité semi-personnalisé", a déclaré Su.