It sounds misleading, but Kojipro has been and will continue to be an independent production studio.

Après avoir publié la nouvelle bannière Playstation Studios, avec l'apparition sur cette dernière de Sam Porter, personnage principal de death stranding. Internet s'est enflammé en prétendant le rachat imminent du studios par Sony.Mais Kojima lui même a décidé de clarifier les chose en affirmant, que son studio restera indépendant.Mais est-ce encore un troll de sa part, comme à son habitude ?