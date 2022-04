Salut !Dans les JV, y'a deux sortes d'évolutions. Celles qui sont bonnes, et celles qui sont mauvaises. On va parler des mauvaises (pour moi) pour commencer ! Et ça se passe ici :Je parle notamment des DLC, Season Pass, Lootboxes, Online Payant, Microtransactions, NFT...Tout ceci reflète bien sur mon avis sur la question, et je suis curieux de connaitre le votre.Vous aimez toutes ces évolutions ?Est-ce que vous mettez les DLC et les extensions dans la même case ?Les jeux services, c'est oui ? Les MMO sont-ils à mettre dans la même case que les jeux solos services ?Les NFT, quoi penser ?