Le projet r/Place de Reddit est de retour ce poisson d’avril, cinq ans après l’expérience originale de 2017, dans laquelle « plus d’un million de rédacteurs ont placé environ 16 millions de tuiles sur une toile numérique commune vierge ». Comme d’autres projets Reddit, l’original a été créé par Josh Wardle de Wordle, qui a écrit dans l’annonce originale de Place, que « individuellement, vous pouvez créer quelque chose. Ensemble, vous pouvez créer quelque chose de plus.



Ce matin, lorsque le projet a commencé, tous les pixels du projet étaient blancs et jusqu’à minuit ET le 5 avril, les redditors peuvent ajouter un seul pixel à la grille 1000 x 1000. Chaque compte peut modifier un seul pixel toutes les cinq minutes afin qu’aucune personne ne puisse dominer. Dès le départ, des alliances se sont formées. Pour une raison quelconque, r/Place active un certain tribalisme chez les gens qui les pousse à chercher n’importe quel symbole qui leur donne une source d’identité et à le plaquer sur une grande carte dénuée de sens. C’est stupide, c’est beau, c’est Internet dans toute sa splendeur.





]



Et un petit gif pour illustrer le côté « organique » de ce genocide de pixel:







Et un petit gif pour illustrer le côté « organique » de ce genocide de pixel:

Pixel War en résumé, c’est quoi? C’est une « toile » virtuelle ou tous les « abonnés » peuvent changer un seul pixel toutes les 5mn.Ils appellent cela, le pixelWar. Des groupes émergent pour toute sorte de raison et se « battent » entre eux pour imposer une forme, un logo, ou pour l’anarchie.On peut voir l’évolution du « champ de bataille » en temps réel, et donc toutes les créations artistiques de la communauté entière, rassemblées sur une seule et même toile.Là actuellement, les « français » se battent pour tenir une zone « drapeau français » en bas à gauche. Donc le monde entier est contre eux.Pour suivre en direct le « front » ou pour rejoindre l’effort de guerre en choisissant l’un des camps (cowboy bebop, pokemon, coby bryan, matilda, guts, kirby, etc etc), un seul lien: