le combat designer de ninja theory qui nous avait informé sur le développement ralenti de Fable nous informe que la qualité de hellblade 2 sera exceptionnelle



"Nous élevons la barre de "faire plus avec moins" ", a déclaré Fernández . "Nous sommes plus nombreux que pour le premier Hellblade, mais la qualité que nous donnons par rapport à l'équipe derrière, comparée à des jeux similaires, je pense qu'elle crève le plafond."



Il a poursuivi : " Ce que j'aime dans Hellblade 2, c'est que c'est une approche très unique, je pense qu'il aura un impact comme Hellblade 1, mais pour d'autres raisons, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui étaient nouvelles dans le premier jeu qui auront moins d'impact dans le deuxième jeu, mais il y a tout un tas d'autres choses nouvelles qui auront cet impact ".



Le concepteur a ensuite évoqué l'expérience de combat de Hellblade 2. "Ce dont j'étais le moins satisfait dans Hellblade 1, c'était le manque de variété des ennemis, le combat à distance était étouffé, et les trucs d'équilibrage, la façon dont les systèmes de difficulté étaient réglés, les ennemis avaient trop de vie, ils avaient trop de durabilité et ça devenait lassant la plupart du temps, nous avions une grande variété d'attaques et de combos mais les ennemis ne vous encourageaient pas vraiment à utiliser l'un ou l'autre, les gens trouvaient deux ou trois mouvements qu'ils aimaient et les répétaient constamment, il y avait des parades très généreuses et des timings d'histoire qui pourraient être équilibrés plus intelligemment"