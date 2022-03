Divers

Hop ! Une question (pour pas changer), j'ai la fibre depuis qq temps et je commence a (re) stocker des animés et des vielles séries introuvables sur Crunchyroll, Netflix et cie, voir même des DVD Rip de mes propres DVD.Je sais bien que tout (et plus ou moins) dispo sur des sites de streaming d'animé comme Anime Ultime, ou au pire si j'ai envie de remater ces trucs je les re telecharge, mais bon j'aimerais garder certains trucs, et pas me prendre la tête pour les chercher et lancer de mon canap.Bref, peut on (techniquement oui ^^) stocker des animés ou séries TV sur Youtube en privé & non répertorié sans risquer de se faire tout effacer ? Comment ça marche pour les droits d'auteurs, des bots scannent les ziques et les vidéos ? Même comme ça on risque de se les faire effacer ? Ou les bots cherchent pas quand c'est en privé ? Aprés je le ferais pas sur mon "vrais" compte Youtube, donc j'ai pas peur du ban, mais bon je veux pas passer des heures et des heures à uploader pour rien...