Digital Foundry se concentre d'abord sur le framerate de la version console, qui, expliquent-ils, n'atteint 60 fps dans son mode performance sur aucune des plates-formes de nouvelle génération. La version PS5 et Xbox Series X/S semble avoir un taux variable de 45-60 fps quand on joue en mode performance, descendant à 30-60 fps si on choisit son mode qualité : ici l'analyse le met en évidence dans ce deuxième graphique mode il n'y a pas de limite d'images par seconde, ce qui donne une expérience très variable.



En attendant que le studio résolve ces performances irrégulières sur les consoles, s'il finit par le faire, de Digital Foundry, ils nous donnent quelques recommandations pour obtenir une expérience plus fluide : dans Xbox Series X/S, nous pouvons profiter de sa compatibilité avec le taux de rafraîchissement variable ( VRR, pour son sigle en anglais), qui lisse les changements de framerate tant que nous avons un moniteur compatible ; à la place, puisque la PS5 ne dispose pas de cette technologie, Digital Foundry propose d'exécuter la version PS4 pour atteindre un 60 fps beaucoup plus stable, bien qu'en retour nous devions jouer à une résolution inférieure (1800p reconstruit).



De Vandal, nous pouvons confirmer que la technologie VRR de la Xbox Series X / S résout les problèmes de fréquence d'images commentés par Digital Foundry, car pour notre analyse, nous avons joué sur cette plate-forme avec un téléviseur compatible avec ladite technologie et nous n'avons pas perçu de problèmes de performances dans ce sens.





Et qu'en est-il de la version PC ? Selon cette analyse technique, les performances d'Elden Ring sur ordinateur présentent également certaines irrégularités, comme le bégaiement lorsque de nouveaux ennemis, effets ou zones apparaissent et le framerate chute lorsque de nouvelles zones sont chargées, passant même de 60 à 40 images par seconde. Digital Foundry souligne également que la version PC manque de certaines options graphiques, telles que la prise en charge des moniteurs ultra-larges ou la possibilité de jouer sans limite de fps, mais ils espèrent que FromSoftware finira par les implémenter de la même manière qu'ils espèrent que de nouveaux correctifs résoudront les bugs mentionnés dans l'analyse technique.