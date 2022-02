Namco Bandai s'est mis d'accord avec Digital Foundry pour qu'il ne montre aucune données sur les performances du jeu avant le patch day one ce qui fait que l'analyse de Digital Foundry ne sera probablement pas prête pour la sortie du jeu sur console.Il y a quelques jours a eu lieu un event live pour Elden Ring où les streamers on pu jouer plusieurs heures au jeu sur sa version PC avec le patch day one appliqué et on a pu voir que le jeu souffrait pas mal de suttering sur cette version, il y a aussi eu des crash mais cela peut-aussi venir du PC ou de OBS.Certains personnes ayant pu jouer à cette version on d'ailleurs dit qu'ils ne recommandaient pas de jouer sur PC mais plutôt sur console via le mode rétro des Xbox ou de la PS5 car elles sont moins affecté par ses problèmes de suttering.