Sony vient de dévoiler ses chiffres trimestriels et ils sont plutôt bons: - 17.3 millions de ps5 vendues( 20,2 millions pour la ps4 sur la meme période) - 3.9 millions de ps5 écoulées au dernier trimestre - La ps5 n est plus vendue à perte et génére du profit. - Les ventes de ps5 souffrent encore énormément de la rareté des composants - Chiffre d'affaire de 8.2 milliards de dollars au dernier trimestre - 48 millions d'abonnés au ps+ - 26 milliards de dollars de revenus pour l'année fiscale 2021. Sony prévoit de lancer 10 jeux services d'ici 2026. Mauvaise nouvelle donc. GRAN TURSIMO 7 ferait parti de ces jeux services .

posted the 02/02/2022 at 07:04 AM by kratoszeus